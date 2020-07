Talasemi hastası minik Bager, ilik nakli bekliyor

Bingöl’de Talasemi Majör hastası olan 3 yaşındaki Bager Dal, sağlığına kavuşmak için ilik bekliyor.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyünde ikamet eden 2 çocuk sahibi Bünyamin(40) ve Emine Dal (38) çiftinin 3 yaşındaki çocukları Bager, halk arasında Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talasemi Majör hastalığı ile dünyaya geldi. Dal Çifti, kendilerinin ve diğer çocuğununda aynı hastalığa sahip olduğunu, taşıyıcı oldukları için ortaya çıkmadığını öğrendi. Ayda bir Fırat Üniversitesi Hastanesine giderek kan nakli yapılan minik Bager'in ilik nakli yapılmaması durumunda her an felç kalabileceği kaydedildi. Aile çocuklarının sağlığına kavuşması için duyarlı vatandaşlardan ilik nakli için destek beklediğini bildirdi.

İşsiz olduğunu belirten Baba Bünyamin Dal, “Çocuğum hasta, her ay düzenli olarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüp Kızılay’dan kan alıyoruz. Tedavisi çok zor. Çalışmak için dışarda olsam bile her ay eve gelmem lazım. Çocuğumun hastalığı Talasemi Majör. İlk çocuğum, ben ve eşim taşıyıcıdır. Biz bunu küçük oğlumun hastalığı çıkınca anladık. Normalde bizlerde sıkıntı görünmüyordu. Bager hastalınca öğrendik. Elazığ Fırat Üniversitesi’ne götürdük, orada teşhisi koydular. Tüm insanlardan bir hayat kurtarmak için destek bekliyoruz. Bir tüp kan vererek donör olunuyor. Kan bankası da bu ilik hangi hastaya uyuyorsa ona nakil yapılıyor. Tüm duyarlı insanların yardımlarını bekliyoruz” dedi.



“İstediğim tek şey, çocuğum iyileşmesi ve sağlığına kavuşması”

Çocuğun ilik nakli olması gerektiğini dile getiren Anne Emine Dal, “Çocuğum hasta ve biz her ay Elazığ’a götürüyoruz, kan alıyoruz. Son çaresi ilik nakli olması gerekiyor. Biz aile içinde verdik, hiçbirimizin uymadı. Şuan bizim istediğimiz, bütün insanlar gidip bir tüp kan versin. Sadece benim çocuğum değil, birçok çocuk var bu hastalığı taşıyan. Onların da aileleri umutla bekliyor, onların da dertlerine derman olurlar. Çocuğun kandaki demiri yükseliyor, pompa alınmalı dediler. Ama biz de alamıyoruz, çünkü eşim çalışmıyor. Duyarlı insanlar bizlere yardım etsin. Şu an istediğim tek şey, çocuğum iyileşmesi ve sağlığına kavuşması” diye konuştu.



“Hep korkuyla yaşıyorum”

Uygun ilik bulunmaması durumunda çocuğun ileri de felç olabileceğini vurgulayan Anne Dal, “Eğer uygun ilik bulunmazsa sürekli vücuttaki demir birikir. Çocuğun organları zarar görür. Allah korusun, her şey olabilir, felç olabilir. Doktorla konuştuk, iç organları da zarar görebilir. Sürekli aklımda, hep korkuyla yaşıyorum” şeklinde konuştu.

