Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 3 farklı sığınakta malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Sığınaklar içinde 9 adet adet tüp, 20 metre akım taşıyıcı EYP kablosu, 1 adet soba ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu belirtildi.

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