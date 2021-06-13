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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

İHA

Bingöl’de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bingöl’de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice K.’ya 34 CPV 855 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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