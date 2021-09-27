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Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle 18 - 22 Ekim arasında organize edilecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Baran Mayda olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenecek olan 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin direktörlüğünü Mahmut Baldemir üstlendi. Festivalin ana jüri başkanlığını ise Mehmet Aslantuğ yapacak.