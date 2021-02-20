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Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 54 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
AA

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 18 Şubat'ta başlayan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 30 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Yedisu ilçesinde ise vatandaşlar evlerinin çatısında oluşan buz sarkıtlarını kırdı.

- Şırnak

Şırnak'ta da kar yağışı sonucu merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünden itibaren etkili olan yağış sonucu il merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye, yüksek kesimlerde de 25 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Zincir takmayan bazı araçlar yolda mahsur kalırken, kar yağışı sonucu yolda kayan araçlar refüjlere çarptı. Kazalarda, 2 sürücü hafif yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

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