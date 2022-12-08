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Haberler Dünya New York Times tarihinde bir ilk! 1100 çalışan grevde... - Dünyadan haberler
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Binlerce The New York Times çalışanı greve gitti

The New York Times'ın haber servisini temsil eden sendika temsilcileri ile şirketin; maaş, sağlık ve emeklilik hakları konularında bir anlaşmaya varamaması üzerine yaklaşık 1100 çalışan bugün greve gitme kararı aldı. Bu gazete tarihinde son 40 yılda gerçekleşen ilk grev oldu.

New York Times tarihinde bir ilk! 1100 çalışan grevde... - Dünyadan haberler
The New York Times çalışanları grevde
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HABERTURK.COM

ABD'li The New York Times'ın kendi sitesinde yer verdiği habere göre, gazetenin muhabirleri ve editörleri, sendikaları ile şirket arasındaki görüşmelerin uzadığını ve sınırlı ilerleme gösterdiğini söyleyerek Perşembe günü 1 günlük greve başladı. Bu gazete tarihinde 40 yıl sonra gerçekleşen ilk grev oldu.

SÖZLEŞME MART 2021'DE SONA ERDİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

The New York Times ve gazeteciler tarafından kurulmuş bir işçi sendikası olan New York NewsGuild arasındaki sözleşme Mart 2021'de sona erdi ve o zamandan beri yaklaşık 40 pazarlık görüşmesi yapıldı. İki taraf da maaşlar, sağlık ile emeklilik hakları ve diğer konularda bir anlaşmaya varamadı.

Bunun üzerine 1100'den fazla çalışan 24 saat grev kararı aldı. New York NewsGuild, haber servisinde, reklamcılıkta ve şirketin diğer alanlarında yaklaşık 1450 çalışanı temsil ediyor. The New York Times'ın haber merkezinde ise 1800'den fazla kişi çalışıyor.

SENDİKA: ÖNERİLER ÜLKEDEKİ ORTALAMA ORANIN ÇOK GERİSİNDE

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Sendika, greve gideceğini açıkladığı duyurusunda, "Ücret önerileri, hem enflasyonun hem de ABD'deki ortalama ücret artış oranının çok gerisinde kalarak ekonomik problemi karşılamada hâlâ başarısız" denildi.

The New York Times'ın genel yayın yönetmeni Joe Kahn, haber servisine gönderdiği yazıda sendikanın kararından hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Kahn gönderdiği yazıda "Grevler genellikle görüşmeler kilitlendiğinde olur. Bugün bulunduğumuz yer orası değil. Şirket ve NewsGuild bazı konularda ayrı kalsa da, teklifleri değişmeye devam ediyor ve anlaşmaya doğru ilerleme kaydetmeye de aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

KARŞILIKLI ZAM TEKLİFLERİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Müzakerelerin en tartışmalı yönü ise zam oranı olarak belirtiliyor. NYT, sendika üyelerine sözleşmenin onaylanması üzerine yüzde 5,5 zam, 2023 ile 2024'te yüzde 3 zam ve sözleşmenin sona ermesinden bu yana zam yapılmamasını telafi etmek için geriye dönük yüzde 4 ikramiye teklif etti. Sendika ise yüzde 10 zam, 2023 ve 2024'te yüzde 5,5 zam ve yüzde 8,5 geriye dönük ikramiye önerdi.

Görüşmeler sırasında tartışılan diğer konular arasında işe dönüş politikaları ve şirketin çalışanlar için uyguladığı performans derecelendirme sistemi yer alıyor. Sendika, Ağustos ayında yayınladığı bir çalışmada sistemin ayrımcı olduğunu söyledi. Sendika çalışmasında, "Beyaz üyelerin en yüksek puanları alma olasılığı daha yüksekken, Siyah ve Hispanik üyelerin en düşük puan alma olasılığı daha yüksek" dedi.

Görüşme müzakere sürecinin ise greve rağmen en kısa sürede devam etmesi ve sonuca ulaşması bekleniyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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