Bir Aile Hikayesi 13. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Bir Aile Hikayesi son bölümünde, Mahur ile Şakir kavuşur. Ardından Şakir, evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunur ve yoğun bakıma kaldırılır.

BİR AİLE HİKAYESİ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Aile Hikayesi 13. son bölümünün ardından 14 yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Evleneceği gün odasında bilincini kaybetmiş halde bulunan Şakir iki gündür yoğun bakımdadır. Mahur bir an olsun yanından ayrılmaz. Reyhan Mahur'la uzun süredir konuşmamalarına rağmen dayanamaz ve hastaneye gelir.

Erdem Beste'ye hoşuna gideceğini düşündüğü bir sürpriz hazırlar ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Beste zayıflamak için yepyeni bir yöntem bulur ancak Erdem'in desteğini alamaz. Ceylan'ın ise Erdem'den vazgeçmeye niyeti yoktur. Sonunda amacına bir adım daha yaklaşmanın yolunu bulur.

Şakir için hastanede bekleyen Berk Nil'in de orada çalıştığını öğrenir. Fırsatını bulup, onunla konuşmaya çabalar ancak bu kez işi çok zordur. Zira Nil'in evlenmek üzere olduğu kişi de aynı hastanede doktordur.