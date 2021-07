Biran mı yazılır, bir an mı? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre bir an kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre bir an kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE BİR AN NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "bir an" ayrı yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "biran" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Zarf olarak kullanılan "bir an" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Çok kısa bir süre.