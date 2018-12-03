Aile perişan...

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Bir annenin gözyaşları: "Kızımı kurtarın"

Evli ve 2 çocuk annesi Derya, geçen ekim ayında evden çıktı ve bir daha da dönmedi. "Kızımı kurtarın" diyerek gözyaşı döken Derya'nın annesine göre 29 yaşındaki kızı kaçırıldı ve uyuşturucuya alıştırıldı. Şimdi ise annenin tek bir isteği var; kızının evine dönmesi.

03.12.2018 - 17:57 | Güncelleme:

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberine göre, 29 yaşındaki Derya, 2 ay önce ortadan kayboldu ve ardında gözü yaşlı bir anne, eşi ile çocuklarını bıraktı. Evli ve iki çocuk annesi Derya, 14 Ekim akşamı evden çıktı. Bir daha da dönmedi. Derya'nın annesi Nuray Göçmüş, kızının bir zamanlar aynı yerde çalıştığı S.D. adlı kişi tarafından kaçırılıp uyuşturucuya alıştırıldığını öne sürdü.

"DÜĞÜN KONVOYUYLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI"

Aile, iddialarını yargıya da taşıdı. Anne Nuray Göçmüş, şüpheli şahsın birçok kadını uyuşturucuya alıştırdığını ve düğün konvoyuyla uyuşturucu sevkiyatları yaptırdığını öne sürdü. İddiaya göre S.D., kadınlara ve erkeklere gelinlikle damatlık giydirip uyuşturucu sevkiyatı yaptırıyor ve bu şekilde de polis denetiminden kaçıyordu.

"YALVARIYORUM KIZIMI BULUN"

Derya'nın kocası, eşinin bulunması için birçok kez savcılığın kapısını çaldı. Annesi de bir an önce kızının bulunmasını istedi. Anne Nuray Göçmüş yaşadıklarını Habertürk'e anlattı. Şu an yanında bulunduğu kişinin Derya'yı tehditle yanında tuttuğunu öne süren anne Göçmüş, "O bana dedi, 'anne ben sana anlatacağım ama ne olur eşime anlatma.' Dedim 'neden kızım.' 'Anne ortada çok kötü şeyler olur. Beni çocuklarımla tehdit etti. Sarraftan paralarını çekeceksin dedi. Bu şahıs diyor, beni diyor madde içirdi. Çok kötü durumdayım. Her şeyimi aldı benim elimden' diyor. Kızım şu anda yine kayıp. Kızımı ne olursunuz Allah rızası için yalvarıyorum size bulun. Büyüklerim ne olursunuz duyun benim sesimi. Kızımı kurtarın" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anne, "Bataklığa düşmüş kızım. Tedavi ettireyim seni kızım. Ne olursun Derya yalvarıyorum sana. Geri dön yavrum ne olursun. Çocukların burada perişan" diyerek kızına da çağrıda bulundu.

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