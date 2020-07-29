Bir araçta gümrük kaçağı çok sayıda kaz, ördek ve bıldırcın ele geçirildi - EDİRNE

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Keşan ilçesi girişinde N.G'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı Tunus cinsi 5 kaz, mandarin cinsi 8 ördek ve 2 bıldırcın ele geçirildi.Sürücü N.G. ve araçta bulunan E.A'ya idari para cezası uygulandı.Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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