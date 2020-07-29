Bir araçta gümrük kaçağı çok sayıda kaz, ördek ve bıldırcın ele geçirildi - EDİRNE

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Keşan ilçesi girişinde N.G'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı Tunus cinsi 5 kaz, mandarin cinsi 8 ördek ve 2 bıldırcın ele geçirildi.Sürücü N.G. ve araçta bulunan E.A'ya idari para cezası uygulandı.Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.