Hekimoğlu, "“1 ay önce heyelan oldu. Söylentiye göre tuvalet çukuru burayı tetiklemiş. Aslı ve astarı yok. Fakat bunu kimseye inandıramadık. 30 gündür gece gündüz nöbetteyim. AFAD'a, Kaymakamlığa, Belediyeye müracaat ettik. Bir sonuç alamadık. Muhtar izin vermiyor biz buraya duvar yapamayız diyorlar. Belediyeye gittim aynısını söylediler. 30 gündür burası devam ediyor. Eve dayandı. Evde 6 kişi yaşıyoruz. En çok zoruma giden de 5 yaşındaki torunum biz nereye gideceğiz diyor. Her gelen fotoğraf çekip gidiyor. Bunun sonucunu merak ediyorum" dedi.