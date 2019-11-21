Bir Bacıyan-ı Rum hikâyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

Bir Bacıyan-ı Rum hikâyesi

Türk Tarih Kurumu, dünya tarihinde eşi olmayan ve 13'üncü yüzyılda Anadolu'da kurulan Anadolu Kadınları Teşkilatı'nı anlatmak ve öğretmek amacıyla 'Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikâyesi' adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor

Güray Kırpık

Türk Tarih Kurumu, dünya tarihinin bilinen en eski kadın teşkilatlarından, 13'üncü yüzyılda Anadolu'da Türkmen kadınların kurduğu ve ilk kez Osmanlı tarihçisi Âşıkpazade'nin eserlerinde sözünü ettiği Bacıyan-ı Rum Teşkilatını, 'Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikâyesi' adlı tiyatro oyunu aracılığıyla gençlere anlatmayı hedefliyor.

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, 2017'de Bilecik'te Anadolu Kadınları Anma Teşkilatı Sempozyumu düzenlediklerini, oyunun temelinin ilk kez orada atıldığını söyledi. Kadınların Osmanlının kurulmasında birincil rol üstlendiğini belirten Kırpık, Fatma Bacı'nın, Şeyh Edebali'nin eş ve kızlarının, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda önemli rolü olan bu kadınların 'Bacılar' ailesinden geldiğini ve kadın teşkilatının üyeleri olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Güray Kırpık, bacılık görevindeki kadınların, toplumdaki hemcinslerinin sosyal hayatta yer alması için eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, "Selçuklu Sultanı I'inci Alaaddin Keykubat'ın kızları ve eşi için yaptırdığı eserlere bakıldığında, kadınlar eğitim, öğretim ve devlet işlerinde önemli görevler üstleniyordu. 'Bacıyan-ı Rum' ifadesindeki 'Bacı' kadından geliyor. Bu değerli teşkilatın tanıtımı için çok emek veriyoruz" dedi.

Tarihi gerçeklerden yola çıkarak kadın teşkilatına yönelik kitaplar yayınladıklarını ve sempozyum düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Güray Kırpık, konuyla ilgili görüşlerini "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki en önemli teşkilatlardan biridir. Türk toplumunun mayasıdır. Maalesef bu teşkilatı yeni yeni anlatıyoruz milletimize. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kadınlarımızın rolü büyüktür. Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş amacı, medeniyetimizin tarihine yönelik saldırılara karşı belgeli, bilimsel açıklamalar, çalışmalar yapmaktır. Bu milletin ve devletin kuruluşundaki en önemli maya, kadın tarihidir. Bizim sorumluluğumuz kadınların nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bildirmek ve öğretmektir. Birinci derecede tarihçilikte biz aile tarihimizi, analarımızı unuttuk. Analarımıza ve bacılarımıza vefasız kaldık. Bir millet kadınlarına vefasızsa, devleti çöker. Bacı teşkilatı ve Ahilik teşkilatı çöktüğünde üretimde ve eğitimde sorunlar çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da bu şekilde çökmeye başladı. Toplumsal yozlaşma da bu şekilde başladı. Tarihin birinci amacının, toplumları geçmişten ders alarak geleceğe hazırlamak olduğunu anlatan Kırpık, "Sosyal, kültürel etkinlikler yapmadığımız sürece tarihimizi anlatamayız ve sosyal bilinci aşılayamayız. Entelektüel bir çerçevede tarihi bilgilere dayanarak dünyadaki ilk kadın teşkilatını bir tiyatroyla anlatmak istedik ve topluma ulaşmayı hedefliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Ankara ve İstanbul'da 5'er, İzmir'de 8 ve Manisa'da 2 okulda eserin gösteriminin yapılacağını bildiren Prof. Dr. Güray Kırpık, izleyici değerlendirmeleri sonrasında, oyunun diğer illerde sahnelenebileceğini kaydetti. Yönetmeliğini Abdullah Beyaztaş'ın üstlendiği 'Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikâyesi'nde başrolleri Banu Güngör İnal, Burçak Bilgili, Elçin Erdem, Ece Ezgi Çanka ve Doğukan Akyol başta olmak üzere profesyonel tiyatrocular rol alıyor.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Leonardo Da Vinci rekoru
KÜLTÜR-SANATLeonardo Da Vinci rekoru
Türk içerik dağıtıcısı Emmy'ye aday oldu
KÜLTÜR-SANATEmmy'ye aday oldu
Fark yaratan öğretmenlere özel konser
KÜLTÜR-SANATFark yaratan öğretmenlere özel konser
Önemli isimlerle açılıyor
KÜLTÜR-SANATÖnemli isimlerle açılıyor
Karlar Ülkesi 2 sinema seansları - Karlar Ülkesi 2 konusu nedir? Karlar Ülkesi 2 filmi hakkında detaylar...
KÜLTÜR-SANATMerakla beklenen film vizyonda!
Berrak Tüzünataç'tan 'Biz Böyleyiz'
KÜLTÜR-SANATBerrak'tan 'Biz Böyleyiz'
2020 Grammy adayları açıklandı!
KÜLTÜR-SANATGrammy adayları açıklandı!
Nejat İşler'den yeni film: Ya istiklal ya ölüm
KÜLTÜR-SANATNejat İşler'den yeni film: Ya istiklal ya ölüm
Kuruluş ve kurtuluş öyküsü sahnelendi
KÜLTÜR-SANATKuruluş ve kurtuluş öyküsü sahnelendi
Dünyayı değiştirmek istiyorlar
KÜLTÜR-SANATDünyayı değiştirmek istiyorlar
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X