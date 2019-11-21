Türk Tarih Kurumu, dünya tarihinin bilinen en eski kadın teşkilatlarından, 13'üncü yüzyılda Anadolu'da Türkmen kadınların kurduğu ve ilk kez Osmanlı tarihçisi Âşıkpazade'nin eserlerinde sözünü ettiği Bacıyan-ı Rum Teşkilatını, 'Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikâyesi' adlı tiyatro oyunu aracılığıyla gençlere anlatmayı hedefliyor.

Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, 2017'de Bilecik'te Anadolu Kadınları Anma Teşkilatı Sempozyumu düzenlediklerini, oyunun temelinin ilk kez orada atıldığını söyledi. Kadınların Osmanlının kurulmasında birincil rol üstlendiğini belirten Kırpık, Fatma Bacı'nın, Şeyh Edebali'nin eş ve kızlarının, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda önemli rolü olan bu kadınların 'Bacılar' ailesinden geldiğini ve kadın teşkilatının üyeleri olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Güray Kırpık, bacılık görevindeki kadınların, toplumdaki hemcinslerinin sosyal hayatta yer alması için eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüğünü kaydederek, "Selçuklu Sultanı I'inci Alaaddin Keykubat'ın kızları ve eşi için yaptırdığı eserlere bakıldığında, kadınlar eğitim, öğretim ve devlet işlerinde önemli görevler üstleniyordu. 'Bacıyan-ı Rum' ifadesindeki 'Bacı' kadından geliyor. Bu değerli teşkilatın tanıtımı için çok emek veriyoruz" dedi.

Tarihi gerçeklerden yola çıkarak kadın teşkilatına yönelik kitaplar yayınladıklarını ve sempozyum düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Güray Kırpık, konuyla ilgili görüşlerini "Bacıyan-ı Rum Teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki en önemli teşkilatlardan biridir. Türk toplumunun mayasıdır. Maalesef bu teşkilatı yeni yeni anlatıyoruz milletimize. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kadınlarımızın rolü büyüktür. Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş amacı, medeniyetimizin tarihine yönelik saldırılara karşı belgeli, bilimsel açıklamalar, çalışmalar yapmaktır. Bu milletin ve devletin kuruluşundaki en önemli maya, kadın tarihidir. Bizim sorumluluğumuz kadınların nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bildirmek ve öğretmektir. Birinci derecede tarihçilikte biz aile tarihimizi, analarımızı unuttuk. Analarımıza ve bacılarımıza vefasız kaldık. Bir millet kadınlarına vefasızsa, devleti çöker. Bacı teşkilatı ve Ahilik teşkilatı çöktüğünde üretimde ve eğitimde sorunlar çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da bu şekilde çökmeye başladı. Toplumsal yozlaşma da bu şekilde başladı. Tarihin birinci amacının, toplumları geçmişten ders alarak geleceğe hazırlamak olduğunu anlatan Kırpık, "Sosyal, kültürel etkinlikler yapmadığımız sürece tarihimizi anlatamayız ve sosyal bilinci aşılayamayız. Entelektüel bir çerçevede tarihi bilgilere dayanarak dünyadaki ilk kadın teşkilatını bir tiyatroyla anlatmak istedik ve topluma ulaşmayı hedefliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Ankara ve İstanbul'da 5'er, İzmir'de 8 ve Manisa'da 2 okulda eserin gösteriminin yapılacağını bildiren Prof. Dr. Güray Kırpık, izleyici değerlendirmeleri sonrasında, oyunun diğer illerde sahnelenebileceğini kaydetti. Yönetmeliğini Abdullah Beyaztaş'ın üstlendiği 'Anadolu Kadınları: Bir Bacıyan-ı Rum Hikâyesi'nde başrolleri Banu Güngör İnal, Burçak Bilgili, Elçin Erdem, Ece Ezgi Çanka ve Doğukan Akyol başta olmak üzere profesyonel tiyatrocular rol alıyor.