Bir cep telefonu bağımlısının itirafları

Bu aralar cep telefonu bağımlılığının ulaştığı vahim boyutlar ve bunu azaltmanın yollarıyla ilgili teknoloji şirketlerinin çabaların etrafında çok fazla tartışma dönüyor.
BBC'de, biri 12 yaşında biri ise orta yaşlarında iki kişi bir deney yapmaya karar verdik.
Ortaya birimizin ekrana yapışık sosyal medya hastası, diğerimizin ise daha makul bir kullanıcı olduğu sonucu çıktı.
Evet, benim adım Rory Cellan-Jones ve ben bir telefon bağımlısıyım.
BBC'deki meslektaşım Jane Wakefield'ın 12 yaşındaki kızı Lily ile bu deneyi yaptık ve bu sonuç artık doğrulandı.
İkimiz de Apple'ın yazılım geliştirme programına kaydolduk ve Eylül ayında dağıtımına başlanacak mobil işletim sistemi iOS 12'yi yükledik.
iOS12'deki bir özellik iPhone kullanım süresini gösteriyor, bu süreyi kısıtlamanıza imkan tanıyor.
Benzer bir özellik halihazırda Android işletim sisteminin yüklü olduğu telefonlarda mevcut.
EkranSüresi (ScrenTime) adlı bu özellik ayrıca ebeveynlere çocuklarının telefon kullanımını denetim altında şansı da veriyor.
Deneyimiz sırasında Jane bu özelliği kullanarak kızı Lily'nin ekrana bakma süresini gözlemledi. Belki beni kontrol etseydi daha iyi olurdu.
İşletim sistemini kurmamızdan saatler sonra benim aşırı derecede telefon ekranına yapışık olduğum kanıtlanmaya başladı.
Sabah saat 10'u gösterdiğinde ekrana bakma sürem 2 saat 38 dakikayı geçmişti.
Saatte 9 kere telefonu elime alıyordum ve 38 bildirimi kontrol ediyordum.
Telefon ekranında geçirdiğim süre içinde e-postalarıma bakmak ve BBC News uygulamasında haberleri okumak gibi ciddi meşgalelerim de oluyordu ama tek bir uygulama telefonda geçirdiğim süreye damgasını vurmuştu.
Twitter'ı kontrol edip tweetler atarak bir saatimi harcıyordum. Bu pek sürpriz olmadı çünkü sabah kalkar kalkmaz ilk işi bu sosyal medya uygulamasını açıyorum. Twitter benim için son dakika haberlerinde erken uyarı sistemi işlevi görüyor.
Lily ile benim sonuçlarımı karşılaştırdığımızda sosyal medya kullanımı konusunda benzer sonuçlara sahip olduğumu ortaya çıktı. Tabii onun kullanımı daha sınırlıydı.
Saat 15 itibariyla Lily'nin telefona bakarak geçirdiği süre 1 saat 44 dakikaydı. Bunun 38 dakikasını Instagram ve Snapchat'te geçirmişti.
Lily, popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a 'bağımlı olduğunu' itiraf ediyor: "İçinde çok fazla şey var bu yüzden kendimi çok sık orada buluyorum. 06:00'da bakmaya başlıyorum, tüm gün boyunca kontrol ediyorum"
Tabii benim telefon bağımlılığım kıyaslandığında Lily'ninki bir hiç. 2 saati Twitter olmak üzere 3 saat 42 dakikalık telefona bakma süremi görünce "Sen çok sık kullanıyorsun" diyor.
Lily'nin annesi Jane ise günde 48 dakika telefona bakıyor.
Henüz bir sınırlandırma getirmese de kızının telefon kullanımını izleyebildiği için memnun. Okullar açılınca sınırlama getirebileceğini söylüyor.
Lily ise bu sınırlandırma meselesine pek sıcak bakmıyor ama faydalı olabileceğini de kabul ediyor: "Ailemle daha fazla zaman geçirebilirim ve dışarı çıkıp başka şeyler yapabilirim"
Jane ise konuşmalarımıza bakıyor ve bana rehabilitasyon için acilen bir klinikten randevu almamı tavsiye ediyor.
Bunu yapmayacağım tabii ama Twitter kullanımına bir sınır çekebilirim.
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