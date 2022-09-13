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Bir çocuk annesi genç kadın kaza kurbanı! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, gece saatlerinde Aksu ilçesi Yaşar Sabutay Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, Yaşar Sabutay Caddesi'nden Kundu istikametine seyir halinde olan Damla Demirelli (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AĞAÇLIK ALANA DEVRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre otomobil takla atarak ağaçlık alana devrildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Damla Demirelli ağır yaralandı.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Damla Demirelli hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYİ ALMAYA ANNESİ GELDİ

Cenaze ise olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almaya anne Arzu Demirelli ve yakınları geldi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kızının cenazesini teslim alan anne, gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Cenazenin Kurşunlu mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.