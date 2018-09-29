Bir Deli Rüzgar 4. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen 3. bölümünün ardından yayınlandı. Bir Deli Rüzgar'da Gökçe büyük bel bağladığı Eren Yıldız görüşmesinden hüsranla ayrıldı. Ancak sağlık durumu iyiye giden ve hastaneden taburcu olan Melike, Gökçe'yi şarkıcılık deneyimlerinden faydalanması için kampa aldı. Bu sırada Gökçe ile Uğur arasında yakınlaşma başladı. Geçmişin anlatıldığı bölümde ise, Sevim Soylu'nun hamile olduğunu basına sızmasının faturası Melike'ye kesildi. Melike tam ailesini bulduğu sırada büyük bir şok yaşadı. İşte Bir Deli Rüzgar 3. son bölüm özeti ve 4. yeni bölüm fragmanı.

BİR DELİ RÜZGAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR DELİ RÜZGAR 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe’nin Eren Yıldız’la olan görüşmesi istediği gibi gitmez. Hayallerinden vazgeçecek durumdayken Melike ilk kez şarkıcı kimliğiyle Gökçe’ye yardımcı olur ve onu kampa alır. Gökçe, Melike ve Tunahan sayesinde tekrar hayalleri için mücadelesine devam eder. Bu sefer Eren Yıldız’ın karşısında sesiyle de kimliğiyle de farklı çıkacaktır. Fakat Gökçe bu uğurda istemeden de olsa başına bela alacaktır. Gökçe’nin Melis Rengin yüzünden Uğur’la arası açılacak fakat her şeye rağmen tam Uğur’a güvenecekken, onun gerçekte kim olduğunu öğrenecektir.

Geçmişte ise Sevim Soylu’nun hamile olduğu basına sızacak ve Sevim’in Ahmet’le arası açılacaktır. Ahmet, haberi kimin sızdırdığını öğrenmesi için Reşat’ı görevlendirdiğinde karşısına Melike çıkacaktır. Reşat ise Melike’yi cezalandırmak zorunda kalacak ve kimsenin beklemediği bir şey yapacaktır. Melike ise ailesini bulacak fakat başına Sevim Soylu yüzünden büyük belalar alacaktır.

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