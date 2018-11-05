ILS Vision'un yapımcısı, Yücel Yolcu'nun yönetmeni olduğu ve başrollerinde sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yer aldığı 'Kafalar Karışık' adlı sinema filminin yeni tanıtım vidosunu bir günde 1 milyon kişi izledi.

2015'de kurdukları 'Kafalar' grubuyla Youtube'da yayınladıkları kendilerine has videolarla tanınan Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt 'un ilk sinema filmi 'Kafalar Karışık' gösterime 7 Aralık'ta giriyor. Kız arkadaşı 'Buse'nin kayıp olan babasını bularak evlenme hayali kuran 'Atakan', 'Fatih' ve 'Bilal' ile çıktığı macerayı konu alan filmin çekimleri İstanbul, Eskişehir ve Antalya'da gerçekleştirildi

'Kafalar Karışık'da Metin Akpınar ile Erhan Yazıcıoğu da rol alıyor.

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