"Bir günlük oruç bir saatlik yürüyüşe eş değer"
Oruç tutmanın bir saatlik yürüyüşe eş değer olduğunu belirten Diyetisyen Gülsüm Hazman, Orucun kalp sağlığına da olumlu etkilerinin bulunduğunu belirtti
Oruç tutmanın hem bedene hem de ruha iyi geldiğini söyleyen Diyetisyen Gülsüm Hazman, “Vücudumuzda orucun etkisiyle aktif hale gelen özel proteinler var. Bunlar beynimizin daha iyi çalışmasını ve vücudumuzun daha dayanıklı olmasını sağlar. Bu durum da bağışıklığımızın güçlenmesi demektir" dedi.
Hazman, "Bununla birlikte oruçluyken büyüme hormonu denilen hormonda artış gözlemlenir. Bu hormon aynı zamanda yağ yakıcı hormon olduğu için de kilo verimi hızlanır. Kilo verimiyle birlikte insülin direnci kırılır ve kan şekeri dengelenir.
Orucun kalp sağlığına da olumlu etkileri bulunmaktadır. Uzun süreli aç kalmak kalp ritmini düzenlediği gibi yüksek tansiyonu ve kolesterolü düşürürken iyi kolesterol olan HDL’yi artır” dedi.
ORUÇ, KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR
Hazman, orucun kanser hücrelerini öldürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: "Oruç tutmanın kanserli hastalar üzerinde de olumlu etkisi bulunmuştur. Yapılan araştırmalar, orucun kanserli hastalarda tümör büyümesini yavaşlattığını ve kanser hücrelerini öldürdüğünü, kemoterapi ve radyoterapi etkisini artırdığını ispatlamıştır.
Oruç psikolojik açıdan da önemli. Spor yaparken vücutta salgılanan endorfin dopamin gibi bize mutluluk veren hormonlar oruç esnasında da salgılanır ve bu sebeple oruç psikolojik açıdan bizlere iyi gelir ve kendimizi daha mutlu hissetmenizi sağlar.
Hazman, orucun 1 saatlik yürüyüşle neredeyse eş değer olduğunu belirterek, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; oruç vücudun bağışıklık sistemini tamamen yeniliyor ve vücutta bir onarım sağlıyor” dedi.