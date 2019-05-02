Iğdır merkezde, Koçlar Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bugün saat 10.00 sıralarında, kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre Bülent P. ile eşi Ayşe Zeynep P. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Bülent P., 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep P.'yi tabancayla vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre Ayşe Zeynep P., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent P. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından Ayşe Zeynep P.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri, Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.