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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu' İş Sanat'ta

        'Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu' İş Sanat'ta

        Ana sponsorluğunu İş Sanat'ın üstlendiği "Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu" sergisinden geniş bir seçki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sanatseverler 15 Aralık tarihine dek Kibele Sanat Galerisi'nde Taviloğlu Koleksiyonu'ndan 70 sanatçının 100'e yakın eserini görebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:17
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        'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' İş Sanat'ta
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        Mustafa Taviloğlu’nun 1972 yılından başlattığı ve 50 yılı aşkın süredir özveriyle büyüttüğü sanat koleksiyonu 15 Aralık 2024 tarihine dek İstanbul’daki yedi farklı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. İş Sanat ana sponsorluğunda düzenlenen ve toplamda 903 sanatçının 2412 eserini barındıran "Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu" sergisinin küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf üstleniyor.

        Sanatçılar, dönemler, üsluplar ve teknikler açısından büyük bir çeşitlilik gösteren koleksiyondan 70 sanatçının yaklaşık 100 eseri Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya başladı. Mekânlara göre tematik bir kurguda sunulan serginin “Tanıdığımız İnsanlar” teması altında Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edilen insan ve yaşamına dair bu figüratif eserler, 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanıyor.

        Kibele Sanat Galerisi’nde yeni sezona, İş Sanat’ın ana sponsorluğundaki bu önemli sergi ile merhaba demekten duydukları memnuniyeti dile getiren İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten şunları söyledi: “Ülkemizde sanat eseri koleksiyonculuğu denince akla gelen ilk isimlerden biri, Sayın Mustafa Taviloğlu. Yıllardır plastik sanatların usta isimlerinin retrospektif sergilerine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerimizde kendisinin koleksiyonundan ödünç alınan birçok esere yer verdik. Bugünse galerimiz onun yarım asırlık sanat yolculuğuna eşlik ediyor. Bu önemli koleksiyonundaki eserlerin sanatseverlerle buluşmasını desteklemekten ve sergi mekanlarından biri olarak koleksiyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

        Serginin küratörleri Derya Yücel ve Marcus Graf, Kibele Sanat Galerisi’ndeki seçki için şunları söylüyor: “Kibele Sanat Galerisi bu serginin bir parçası olarak 70 çağdaş sanatçının 95’ten fazla eserine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası bir nitelik taşıyan bu sergide günümüz dünyasının baş döndürücü hikayelerini anlatan figüratif eserler izleyiciyle buluşuyor. Ek olarak neondan tuval resmine birçok tipografik eser Kibele Sanat Galerisi’nde sergileniyor. Sergide organik soyutlamalardan geometrik soyuta uzanan geniş bir yelpazede soyut eser yer alıyor. Kibele Sanat Galerisi’nde çağdaş heykelciliğin çoğulcu karakterini ve yaşantımızın dinamik akışını yansıtan heykeller ve nesneler izleniyor.”

        İş Sanat ana sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ev sahipliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Altınmarka ve Eyüp Belediyesi’nin katkıları ve Contemporary Istanbul Vakfı iş birliği ile düzenlenen “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi 15 Aralık Pazar gününe dek İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Artİstanbul Feshane, İstanbul Sanat, Müze Gazhane, Likör Fabrikası ve Galeri Eyüpsultan’da ücretsiz olarak gezilebilir.

        Kibele Sanat Galerisi, her gün 09.00-19.00 arasında ziyarete açıktır.

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        #Mustafa Taviloğlu
        #İş Sanat
        #Kibele Sanat Galerisi
        #Derya Yücel
        #Marcus Graf
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