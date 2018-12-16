Bir Litre Gözyaşı 12. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Bir Litre Gözyaşı'nın bu akşamki 11. bölümünde Mahir'in geçirdiği kaza herkesi derinden sarstı. Cihan ise çok zor bir bekleyişe geçti. Mahir'den gelen güzel haberler işler yoluna girecekken, Cihan Mahir'in hiç beklemediği bir karar verdi. Cihan'ın verdiği karar, Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengeleri derinden sarsacak cinsten. Bir Litre Gözyaşı 11. son bölüm ve 12. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
BİR LİTRE GÖZYAŞI 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşamki bölümünün ardından merakla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Litre Gözyaşı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanınca detaylar haberlerimizde olacak.
BİR LİTRE GÖZYAŞI 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Cihan’ı kahreden bekleyiş...
Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlatır fakat Mahir bir türlü kendine gelememektedir. Uzun süren bu bekleyiş Cihan’ı Mahir’e iyice yaklaştırırken, bir oğlunu daha kaybetmeyi göze alamayan Ayla, Mahir’in bu durumda olmasından ötürü Cihan ve ailesini suçlar. Muzo kendisini dolandıranları iyice köşeye sıkıştırmıştır fakat Elif’in başının belada olması bütün planlarını altüst edecektir. Muzo ve Figen, Elif’i kurtarmaya çalışırken çıkmaza düşerler ancak hiç beklemedikleri birinden gelen yardımla Elif için yeni bir şans doğar.
Bu sırada disiplin kuruluna sevk edilen Cihan’ın okul hayatı tehlikeye girer fakat bu süreçte kader karşısına hayata farklı bir gözle bakabileceği birisini çıkarır. Kazanın ardından birbirlerine karşı yumuşayan Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengeler ise Cihan’ın şok kararıyla derinden sarsılacaktır.
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