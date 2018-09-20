Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan kadın kuaförüne silikon yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan hemşire Merve Keleş olayı hafızalardan silinmezken, buna benzer bir yeni vaka İzmir'in Konak İlçesi Hatay semtinde yaşandı.

Burcu Şahin'in dudakları, iddiaya göre güzellik merkezinde "malzemeci" olarak çalışan kişinin yaptığı uygulama nedeniyle deformasyona uğradı.

"DAMARIM ÇATLADI"

Reklam ve tanıtım şirketinde çalışan 35 yaşındaki Burcu Şahin, Hatay semtindeki bir güzellik merkezine gitti. Şahin'in dudakları, iddiaya göre büroda çalışan Bülent isimli bir malzemecinin yaptığı müdahale sonrası tanınmayacak hale geldi. Dudak içindeki damarın çatladığını belirten genç kadın, avukatları aracılığıyla bu güzellik merkezini şikayet edeceğini duyurdu. Yeni Asır'dan Fatih Şendil'e konuşan Şahin, dudaklarının bu hale gelmesi nedeniyle sokağa çıkamadığını ve işten ayrıldığını belirtirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MERVE HEMŞİRE NEREDEYSE DUDAKLARINI KAYBEDECEKTİ

Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş yaklaşık 11 ay önce arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ve internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G.'ye dudaklarına dolgu yaptırdı.

Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL'ye geçici dolgu yaptıran Keleş, dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yaptı.

Operasyondan hemen sonra dudakları şişmeye başlayan ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalan Merve Keleş hastaneye başvurdu. Keleş, o günden bu yana hastanede kalıp tedavi gördü.

Silikon mağduru Keleş'in doktoru uyguladığı tedavi yöntemiyle, düzelmesi zor ve riskli olan dudağı eski haline döndürmeyi başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ