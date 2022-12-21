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Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı adlı dizide Zeynep karakterini canlandıran Alina Boz, başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Bir süredir Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz'un eski aşkı bakın kim çıktı...

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  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

    Bir Peri Masalı dizisinde 'Zeynep' rolünü canlandıran ünlü oyuncu Alina Boz'un eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

    FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Taro Emir, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerin yer aldığı Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Alina Boz uzun zamandır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor.
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

    Moskova'da dünyaya gelen ve Rus bir anne, Türk bir babanın kızı olan Alina Boz, kendi gibi ünlü oyuncu olan Burak Yörük'le bir dönem aşk yaşadı.
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

    Öğrenilen bilgilere göre ikili 2015 yılında bir aşka başlayıp, ilişkilerini 2017 yılında sonlandırdılar.
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

    Ünlü oyuncu Burak Yörük, Aşk Mantık İntikam, Baraj, Seversin gibi dizilerde boy göstermiştir...
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!
  • Bir Peri Masalı'nın yıldızı Alina Boz'un eski aşkını görenler şok oldu! Meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla birlikteymiş!

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