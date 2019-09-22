Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak hurdaya döndü.

Hakan Bulut'un haberine göre, 1 saat önce aldığı ikinci el aracıyla Adana’nın Pozantı ilçesinden Tarsus istikametine doğru TEM otoyolunda seyir halinde olan Denizhan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilden dumanlar yükselmesi neticesinde, güvenlik şeridine yöneldi.

Ne olduğunu anlayamadan Denizhan Güney, kendi imkanları ve çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede otomobilin tamamen saran alevler, aracı hurdaya çevirirken, olayda yaralanan olmadı. Araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.