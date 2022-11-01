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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ütopik güzel Brooke Shields adeta yıllara meydan okuyor!

Brooke Shields 31 Mayıs 1965 doğumlu ve 57 yaşında olmasına rağmen adeta yıllara meydan okuyor. Bir zamanlar herkesin gözdesi olan Brooke Shields'in yıllar içindeki değişimi...

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  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    ÜTOPİK GÜZEL BROOKE SHİELDS!

    Brooke Shields 31 Mayıs 1965 doğumlu ve 57 yaşında. Gençlik zamanında güzelliğiyle kendine hayran bırakan Shields kariyerine de güzelliğine yakışan “Pretty Baby” filmiyle başlamıştı.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    Hollywood aktörünün ikinci filmi ise 1979 yapımı “Wanda Nevada” oldu. Daha sonra adını dünyaya duyuran ütopik güzel 1980 yapımı “The Blue Lagoon (Mavi Göl) filminde oynadı.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    EN SEVİLEN GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

    1981’de rol aldığı “Endless Love” filminden sonra ise oyuncu dört sene üst üste hal tarafından en çok sevilen genç oyuncu ödülüne layık görüldü.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    Eğitimi için oyunculuk kariyerine 1983-1987 yıllarında ara verdi. Princeton Üniversitesi’nde Fransız Edebiyatı’nı bitirdi.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    Shields 1.83 boyunda olduğu için birçok rolü de kaçırdığını söylemişti. Güzel oyuncu birçok yapımda yer aldı.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    En başarılı olanlar ise “Suddenly Susan” oldu. Bu dizi sayesinde Shields “Halk tarafından en çok sevilen kadın oyuncu ödülü”nü kazandı.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    ÖZEL HAYATI ÇOK KONUŞULDU!

    1980’li yıllarda Shields’ın ilişkileri çok konuşuldu. Bunlar arasında Ted McGinley, Dean Cain, John F. Kennedy JR., Michael Bolton, Monaco prensi 2. Albert ve hatta Michael Jackson bile bulunuyordu.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    CHRİS HENCY İLE 2 ÇOCUK SAHİBİ OLDU

    Oyuncu 1997 yılında tenisçi Andre Agassi ile evlendi. Bu evlilik 2 yıl sürdü. Güzel oyuncu daha sonra 2001’den beri Chris Hency ile evlendi ve Rowan Francis, Grier Hammond adında iki çocuğa sahip oldular.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    YILLARA MEYDAN OKUYOR!

    Zaman içerisinde oyunculuğa devam eden güzel yıllar geçsse bile güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    İki çocuk sahibi olan Shields Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yaşıyor.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    Ayrıca Shields henüz 11 aylık iken bebek modelliği yapmıştır.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    1980 yılında ilk Vogue dergisinin kapağında yer aldığında henüz 14 yaşındaydı.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    Shields'in tam adı Brooke Christa Camille Shields'dir.
  • Bir zamanların ütopik güzeli yıllara meydan okuyor! Brooke Shields gençliği ve şimdiki hali görenleri şaşırtıyor!

    57 yaşında olan güzel oyuncu fit görünümü ve yaşının getirdiği güzellikle hala yıllara meydan okuyor.

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