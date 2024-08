Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

Sıradaki şarkımız ise Spotify'da 1.5 milyon takipçisi olan Londralı bir triodan geliyor. London Grammar, bize bugün "Fakest Bitch" adlı eserini takdim etti.

Bu eserde öne çıkan vokal Hannah Reid. Şarkının söz yazarı da kendisi. Kendi yazdığı şarkıyı en iyi kendisinin hissedeceği de açık. Bu aidiyet sesine de yansımış, temiz ve duru. Dramatik yapıyı veren bir vokal ve düzenlem uyumu, sözleri de ön plana çıkarmış.

"People don't change, people stay the same

We are what we are, when you're falling apart

Don't turn to me with the driest, with the driest tears

That you've been fakin', fakin' for years"