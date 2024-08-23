Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Müzik dünyasının yeni çıkanları

"Ah gözleri var ya" teklisiyle listemizde yer eden, diğer şarkılarını da dinlediğimde sadece listede değil kalbimde de yer eden Berkin'den beni anlardan soyutlayan bir şarkı daha: "Benimsin".

Sanıyorum bir şarkının en iyi formu için hem düzenlemelerin, hem enstrumanın, hem vokalin bir uyumu gerekiyor. Bir de bunun üstüne sözler de anlamlıysa daha ne diyelim? Hele hele yeni dönem Türkçe müziğin güfte çölünde.

Harika, yumuşak bir gitarın eşlik ettiği harika bir ses, harika sözler. Hepsi Berkin'den dökülüyor. Bir sonraki şarkısını sabırsızlıkla bekliyorum.

"Gel ya da gelme,

Sen benimsin

Ama gelmeni isterim

Sensiz ben neylerim

Ama sen... Benimsin"