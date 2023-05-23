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Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler!

Çocukların ebeveynlere benzemesi çok doğaldır. Ancak bazı ebeveynler ve çocukları resmen hık demiş burnundan düşmüş gibi birbirlerine tıpatıp benziyorlar. İşte, birbirlerine en çok benzeyen anne ve kızlar!

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  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    BLYTHE DANNER'IN KIZI GWYNETH PALTROW
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    GWYNETH PALTROW
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    MELANİE GRİFFİTH VE DAKOTA JOHNSON
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    GOLDİE HAWN' KIZI KATE HUDSON
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    KATE HUDSON
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    DEFNE SAMYELİ VE DEREN TALU
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    DEMİ MOORE VE RUMER WİLLİS
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    MERYL STREEP, KIZI MAMİE GUMMER
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    MAMİE GUMMER
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    TÜRKAN ŞORAY VE YAĞMUR ÜNAL
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    UMA THURMAN, KIZI MAYA HAWKE
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    MAYA HAWKE
  • Birbirlerine tıpatıp benzeyen anne, kız ünlüler! Resmen hık demiş burnundan düşmüş!

    ANGELİNA JOLİE VE SHİLOH JOLİE - PİTT

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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