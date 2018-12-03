Ünlü oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabı üzerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günüile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yayınladığı kısa videolarda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında duygularını paylaşan ünlü oyuncu, "Sevmeyi öğremen zorundayız. Engelli insanları anlamak zorundayız. Onların haklarını savunmalı, bu farkındalığı çoğaltmalıyız. Onlara her anlamda destek olmalıyız, bu da sevgiyle başlıyor, önce sevmeyi öğrenmek zorundayız. Tüm engelli dostlarımın günü kutlu olsun. Bence engel biziz, siz engelli değilsiniz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ