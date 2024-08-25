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        Haberler Magazin Birce Akalay'ın aile teknesi - Magazin haberleri

        Birce Akalay'ın aile teknesi

        Birce Akalay, yaz tatilini 3 bölüme ayırdı. Akalay; bir yandan çalışırken, sevgilisi Hakan Kurtaş ve ailesiyle ayrı ayrı tatil yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:56
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        Birce'nin aile teknesi
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; yazı çalışarak geçiren Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile yaptığı kısa tatil sonrası rotayı baba evine çevirdi.

        Dün ailesiyle beraber denize açılan oyuncu ve ailesinin keyifli anları böyle görüntülendi.

        Birce Akalay anne ve babası için sosyal medya paylaşımında; "Filantam, güvercinim’ diye yazdı. Birce Akalay’ın fit hali ise dikkat çekti.

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