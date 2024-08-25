Birce Akalay'ın aile teknesi

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; yazı çalışarak geçiren Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile yaptığı kısa tatil sonrası rotayı baba evine çevirdi.

Dün ailesiyle beraber denize açılan oyuncu ve ailesinin keyifli anları böyle görüntülendi.