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        BirGün yöneticileri gözaltına alındı

        BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç ile Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:09
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        BirGün yöneticileri gözaltına alındı
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        BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, gözaltı gerekçesinin Sabah Gazetesi muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etmesine dair haber olduğunu söyledi.

        Gözaltıların Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi (Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme) suçlamasıyla yapıldığı öğrenildi.

        Gözaltılara tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan suç üretmeye çalışmak, suçluluğun telaşıdır. Gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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