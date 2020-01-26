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Habertürk'ten Tolga Aydın'ın haberine göre; Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Meriç Aral ve Serkan Keskin Asmalımescit'te bulunan bir mekanda yakın dostlarının doğum günü partisine katıldılar. Sabahın ilk saatlerine kadar eğlenen ünlü isimler partiden birlikte ayrıldılar.

"ONU BİRKAN'A SORUN"

Mekan içerisinde bir kadınla yakınlaşıp, samimi bir şekilde eğlenen Sokullu, gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince kız arkadaşını önden yolladı. Oyuncunun kız arkadaşı, muhabirlerin "Birkan beyle içeride eğleniyordunuz. Samimi şekilde sizi gördük. Aranızda bir ilişki mi var?" sorusuna, "Onu Birkan'a sorun" şeklinde cevap verdi. Birkan Sokullu, basın mensuplarının aşk sorularına sadece gülümsemekle yetindi.