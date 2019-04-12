Dilan Çiçek Deniz-Birkan Sokullu aşkı bitti

Birkan Sokullu’nun geçtiğimiz ay sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan oyuncu, "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Siz de bunu hep anlayışla karşıladınız, sağ olun ama şunu söyleyebilirim ki Dilan’la saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldık" dedi