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Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel felaketi: 7 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde 7 kişi hayatını kaybederken 879 kişi kurtarıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde sel felaketi: 7 ölü
BAE'yi sel vurdu: 7 ölü
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İHA

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. İHA'nın haberine göre; BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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