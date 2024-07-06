Birleşik Krallık'ta on binlerce kişi toplandı: 16'ncı defa Filistin'le dayanışma yürüyüşü

Ülkedeki 1,4 milyon memur ve yerel yönetim çalışanının bağlı bulunduğu Unison Sendikası Başkanı Steve North, burada kurulan sahneden protestoculara seslendi.

North, 1,4 milyon üyenin Gazze ve Filistin ile dünyanın her yerinde adalet ve barış arayışı içinde olanlarla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "14 yıllık kötü Muhafazakar Parti yönetimi ardından İşçi Partisi'nin seçilmesi, sesimizi çıkarmayacağımız anlamına gelmiyor. Sesimiz daha da yüksek çıkacak. Yeni hükümet bu ülke için çalışacak ancak küresel insanlığın parçası olan bu ülkenin halkı olarak biz, bizim için adaletin, herkes için adalet olduğunu düşünüyoruz. Herkes için adalet de Filistin halkı için adalet demektir." dedi.