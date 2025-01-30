Birleşim Grup Enerji Yatırımları talep toplamaya devam ediyor. 115 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firma, Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. Firma halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını finansal yapının güçlendirilmesi ve maliyetin azaltılması için kullanacak. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz detayları...