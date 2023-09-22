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        Haberler Gündem 3. Sayfa Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti - En Son Haberler

        Düzce'de ürperten cinayet! Birlikte yaşadığı kadının boğazını keserek öldürdü

        Kadına şiddet olaylarında tüyleri diken diken eden nokta... Düzce'de dini nikahla birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova'yu boğazından keserek öldüren A.G. daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 22:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:10
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        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
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        Düzce'de Özbek uyruklu Berno Adilova (46), dini nikahla birlikte yaşadığı A.G. (68) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu.

        BIÇAKLA SALDIRDI

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta meydana geldi. A.G., kendisini aldatmakla suçladığı dini nikahla birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı. Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü.

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        TESLİM OLDU

        Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu. Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #düzce
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