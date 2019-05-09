Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin dün gece 6 bin doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin 14 Kasım tarihinden sonra ilk kez bu seviyeyi aşmış oldu. 2018 yılı Bitcoin yatırımcıları açısından olumsuz geçmişti. 17 Aralık 2017’de değeri 19 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin 16 Aralık 2018’de 3 bin 200 dolara kadar düşmüştü. 2018 yılını ise 3829 dolardan kapattı. Dün gece ve bu sabahki yüzde 3.4’lük yükselişle beraber 6094 dolarlık değere ulaşan Bitcoin böylece yatırımcısına dolar bazında 5 ayda yüzde 60 kazandırmış oldu.

ETHEREUM DA YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ

Habertürk'ten Selim karahan'ın haberine göre Bitcoin’in değerinde sadece son 1 aydaki yükseliş ise yüzde 20’yi buldu. Bitcoin’e ilgi fiyatlardaki yükselişle yeniden artarken, son 24 saatteki işlem hacmi de 15 milyar 826 milyon dolara ulaştı. Son 1.5 ayda Bitcoin işlemlerinin hacminde yüzde 50 artış gözlemlendi. Bunun yanında piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para birimi olan Ethereum da bu yıl yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Seneye 133 dolarlık değerle başlayan Ethereum bugün 171 dolara ulaştı. Yani dolar bazında 2019 genelinde yüzde 29 kazandırdı.

OLUMSUZ HABERLERE RAĞMEN YÜKSELDİ

TradeBlock Dijital Para Araştırma Direktörü John Todaro son yaşanan gelişmeyle ilgili yayımladığı notta “ 6 bin dolar Bitcoin için kilit bir seviyeydi. Bu kritik seviyenin dün Binance’den 40 milyon dolarlık Bitcoin çalındığının duyurulması üzerine aşıldığını gördük” diyerek söz konusu direnç seviyenin olumsuz haber akışına rağmen kırıldığına dikkat çekti. Todaro bu seviyenin aşılmasıyla fiyatlardaki tırmanışın devam edebileceğini sözlerine ekledi.

DAHA FAZLASI GELEBİLİR

Digital Capital Management Direktörü Tim Enneking ise 6000 dolar seviyesinin kırılmasının zor olduğunu belirterek “Bu seviye kalıcı olarak kırılırsa Bitcoin’de daha büyük yükselişler yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu. Bitcoin son dönemde hackerların saldırı haberleri ve başta Çin olmak üzere dünya genelinde çeşitli hükümetlerin kripto para alım-satımını kısıtlama çabalarına rağmen yükseliyor. Bu durum kötü haberlerin kripto para piyasasını eskisi kadar olumsuz etkilemediğini gösteriyor.

FONLAR VE FACEBOOK GÜVENİ ARTIRIYOR

Buna karşılık dünyanın en büyük varlık yönetim firmalarından Boston merkezli Fidelity Investments gibi finansal kuruluşların Bitcoin işlemlerine el atması ve Facebook’un kripto kendi kripto parasını yaratmak için çalışmalara başlaması genel olarak kripto para piyasasına yönelik yatırımcı güveninin artmasına yol açıyor.

MİLYARDER FON YÖNETİCİSİ: 18 AYDA ÜÇE KATLANABİLİR

Dünyaca ünlü milyarder fon yöneticisi Michael Novogratz da Bitcoin’in geleceğine güvenen isimler arasında yer alıyor. Bitcoin’in 6000 doları aşmasının hemen ardından açıklamalarda bulunan Novogratz “Bitcoin’in değeri önümüzdeki 18 ayda 3 kat artarak yeniden 20 bin dolara yaklaşabilir. Şu an oluşan güvenin kırılması için büyük bir olay yaşanması gerekiyor. Yine de kripto para platformlarının saldırılara karşı daha fazla önlem alması gerekiyor” dedi. Tabii Novogratz’ın bu değerlendirmelerini okurken kendisinin Galaxy Digital isimli bir kripto para ‘bankası’ kurduğunu da unutmamak gerekiyor.

DOKTOR KIYAMET: BÜTÜN BALONLARIN BABASI

Bitcoin’deki yükselişe şüpheyle yaklaşan birçok uzman da bulunuyor. Bunların başında ‘Dr. Kıyamet’ lakabıyla tanınan ünlü ekonomist Nouriel Roubini geliyor. Roubini dün konuyla ilgili yaptığı sert açıklamada “Bitcoin tüm balonların babası ve annesidir” ifadelerini kullandı. Roubini Bitcoin’in ‘nokta com’ ve 1620’lardaki ‘lale’ balonundan çok daha büyük bir balon olduğunu ve çöküşünün de çok daha hızlı ve büyük olacağını iddia etti. Roubini daha önce de Ethereum’u icat eden Vitalik Buterin’le tartışmaya girmişti. Roubini özellikler son 2 yıldır Twitter hesabı üzerinden belli aralıklarla kripto paralara yatırım yapılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.