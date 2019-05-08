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Binance'den 7 bini aşkın Bitcoin çalındı

HABERTURK.COM / DHA

Dünyanın en popüler kripto para işlemi platformlarından olan Binance hackerların sisteminden 40 milyon dolarlık Bitcoin çaldığını duyurdu. Çalınan Bitcoinlerin hepsinin tek bir cüzdana aktarıldığı tespit edildi. Binance CEO'su Zhao saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiğini şu an için bilmediklerini açıkladı.

Bitcoin

Küresel kripto para platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, hackerların toplam 40 milyon dolarlık, 7 binden çok bitcoin çaldıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hırsızlık sırasında hackerlar, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından biri olan Binance'den bazı giriş kodlarını da ele geçirdiler. Açıklamada, çalınan bitcoinlerin, Binance'deki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2'sine karşılık geldiği belirtildi.

KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ BİLİNMİYOR

Çalınan Bitcoinlerin tek bir kriptopara cüzdanına aktarıldığının belirlendiği de belirtilen Binance açıklamasında, yaşanan hırsızlık sonrası tüm hesaplardan kriptopara çekiminin durdurulduğu da duyuruldu. Bunun yanında Binance CEO'su gerçekleştirği Periscope yayınıyla yaşanan olayla ilgili soruları cevapladı. Zhao çalınan Bitcoinlerin aktarıldığı söz konusu hesabın bloke edilmesi için diğer kripto para platformlarıyla çalışma koordinasyon halinde olduğunu açıkladı. Bir kullanıcının sorusu üzerine şu anda Binance'deki kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiğini bilmediğini ifade etti. 

PİYASA SALDIRILARA ALIŞTI

Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralar istikrarsız fiyatlarıyla biliniyor. Fiyatlardaki yüksek oynaklık sebebiyle birçok yatırımcı kripto paralardan uzak duruyor. Kripto para platformlarına yapılan bu tip saldırılar 2014-2015 yıllarında yüzde 60'ı aşan kayıplara yol açıyordu. Ancak şu anda platform sayısının ve işlem hacminin artmış olması bu tarz saldırıların fiyatlara etkisi azaltıyor. Binance'in açıklamasının ardından Bitcoin fiyatında sınırlı bir şekilde yüzde 0.5 düşüş yaşandı. TSİ 10.00 itibarıyla bir Bitcoin ortalama 5 bin 906 dolardan işlem görüyor.

REKOR HALA MT. GOX'TA

Bir hacker saldırısının ardından oransal olarak en büyük düşüş 2011'deki Mt. Gox saldırısında yaşandı. Japonya merkezli Mt. Gox o tarihte daha çok yeni olan Bitcoin işlemlerinde hacim olarak dünyanın en büyük platformu konumundaydı. Bu sebeple bazı hesapların ele geçirildiğini açıklamasıyla Bitcoin fiyatı o tarihte bir gün içerisinde 117 dolardan 40 sente düştü. 2014 yılında iflas eden Mt. Gox çalınan miktar bakımından da bir rekoru elinde bulunduruyor. İflasından sonra yapılan incelemede platformdan yıllar içinde toplam 740 bin Bitcoin çalındığı tespit edildi. Bu Bitcoin'lerin bugünkü toplam değeri 4.3 milyar doları aşıyor. 

 

 

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