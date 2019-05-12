8 Mayıs gecesi analistlerin önemli direnç seviyesi olarak işaret ettikleri 6000 doları aşan Bitcoin bu seviyeyi kırmasının ardından dün gece de 7000 doları aştı. Yükselişini sabaha da taşıyan dünyanın en popüler kripto para birimi, TSİ 9.45 itibarıyla 7 bin 342 dolarlık değere ulaştı. Bitcoin’de son 24 saatte yaşanan yükseliş yüzde 8’i aştı. Günlük işlem hacmi 29 milyar 574 milyon doları, toplam piyasa değeri ise 130.2 milyar doları buldu.

HALA TARİHİ ZİRVESİNİN ÇOK ALTINDA

Bu son yükselişle beraber Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 46 kazandırmış oldu. Bitcoin’in değeri hızlı yükselişin başladığı 1 Nisan’a göre ise yüzde 77 arttı. Haftalık kazancı ise yüzde 27’yi buldu. Tabii bu hızlı yükselişe rağmen 17 Aralık 2017’deki 20 bin 89 dolarlık tarihi zirvesinin halen çok altında seyrediyor. Bitcoin haftaiçi 6000 doları aşarken ‘altcoin’ olarak tanımlanan diğer kripto paraların birçoğunda düşüş yaşanmıştı. Bu sebeple Bitcoin’in piyasa değeri olarak kripto para piyasasındaki payı yüzde 60’ı geçmişti. Son iki gündür ise diğer kripto para birimlerinde de yükselişler yaşanıyor.

ETHEREUM DA YÜKSELİYOR

Bu sebeple Bitcoin’in kripto para piyasasındaki payı bugün itibarıyla yüzde 59’un altına geriledi. 20. 9 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi konumunda bulunan Ethereum son 24 saatte dolar karşısında yüzde 11 artışla 197 dolarlık değere ulaştı. Ethereum’daki haftalık yükseliş yüzde 21’e ulaştı. Ethereum’un değeri 1 Nisan’a göre yüzde 39 artarken, aylık yükselişi yüzde 19 oldu.

RIPPLE’DA MÜTEVAZI ARTIŞ

13.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü büyük kripto para birimi olan Ripple’daki yükseliş ise Ethereum ve Bitcoin’e göre mütevazı kaldı. Ripple son 24 saatte dolar bazında yüzde 5.8 yükselerek 0.32 dolarlık değere ulaştı. Ripple’da haftalık yükseliş yüzde 5.8 oldu. Bir ay öncesine göre ise aynı seviyede kaldı. Analistler son yaşanan yükseliş öncesi, 6000 dolar direnci ilk kırıldığında Bitcoin’in kazanımlarını artırabileceği öngörüsünde bulunmuştu. Teknik analizlerle belli öngörülerde bulunulsa da aslında Bitcoin’deki sert yükselişin nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar nisan ayında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Boston merkezli Fidelity Investments’ın Bitcoin işlemelerine girmesi ve Facebook’un kripto kendi kripto parasını yaratmak için çalışmalara başlamasının genel olarak kripto para piyasasına güveni artırdığına işaret ediyor. Buna karşılık dünya genelinde, başta Çin olmak üzere hükümetlerin kripto para işlemlerini kontrol altına almak Binance’den 7 bin civarında Bitcoin çalınması ise öne çıkan olumsuz haberler oldu.

GÖZDEN ÇIKARDIĞINIZ PARAYLA YATIRIM YAPIN

Eğer bu yükselişlere bakıp kripto para piyasasında yatırım yapmaya karar verdiyseniz iki kere düşünmeniz gerekiyor. Çünkü başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda fiyat oynaklığı çok yüksek oluyor. Bir ayda yüzde 70 kazandırdığı gibi, bir ayda yüzde 70 kaybettirebiliyorlar. Bu sebeple birçok uzman bu piyasaya gireceklere “Tamamen kaybetmeyi göze aldığınız kadar yatırım yapın” tavsiyesinde bulunuyor. Son yükselişe rağmen önemli ekonomistler arasında hala Bitcoin’in geleceğine güvenmeyen birçok kişi bulunuyor. Örneğin Doktor Kıyamet lakaplı dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini Bitcoin’in 6 bin dolarlık değerin üzerine çıkmasının ardından Bitcoin’in tüm balonların hem annesi hem de babası olduğunu ve fiyatların çakılmasını beklediğini ifade etmişti.