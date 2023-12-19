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        Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

        BİTLİS'te, yolda devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ercan Kınay yaralandı. AFAD ekiplerinin, bulunduğu yerden çıkardığı Kınay, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:20
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        Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
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        BİTLİS'te, yolda devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ercan Kınay yaralandı. AFAD ekiplerinin, bulunduğu yerden çıkardığı Kınay, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Baykan kara yolundaki Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Bitlis'ten Diyarbakır yönüne doğru giden Ercan Kınay yönetimindeki 56 AAK 637 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Kınay, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kınay, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki TIR, kurtarıcıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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