Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
BİTLİS'te, yolda devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ercan Kınay yaralandı. AFAD ekiplerinin, bulunduğu yerden çıkardığı Kınay, hastaneye kaldırıldı.
BİTLİS'te, yolda devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ercan Kınay yaralandı. AFAD ekiplerinin, bulunduğu yerden çıkardığı Kınay, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Baykan kara yolundaki Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Bitlis'ten Diyarbakır yönüne doğru giden Ercan Kınay yönetimindeki 56 AAK 637 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Kınay, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kınay, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki TIR, kurtarıcıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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