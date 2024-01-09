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        TIR'ın dorsesindeki gizli bölmeden 24 kaçak göçmen çıktı

        BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:10
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        TIR'ın dorsesindeki gizli bölmeden 24 kaçak göçmen çıktı
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        BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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