Bitlis'te yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 550 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 550 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

İlçede durdurulan otobüste yabancı uyruklu kişinin hareketlerinden şüphelenildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaneye götürülen şüphelinin hastanedeki muayenesinde, yutma yöntemiyle mide ve bağırsağında 73 kapsül halinde 550 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır."

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