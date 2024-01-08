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        Bitlis'te yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 550 gram sentetik uyuşturucu çıktı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 550 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:12
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        Bitlis'te yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 550 gram sentetik uyuşturucu çıktı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 550 gram sentetik uyuşturucu çıktı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

        İlçede durdurulan otobüste yabancı uyruklu kişinin hareketlerinden şüphelenildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hastaneye götürülen şüphelinin hastanedeki muayenesinde, yutma yöntemiyle mide ve bağırsağında 73 kapsül halinde 550 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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