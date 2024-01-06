Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:AdilcevazVoleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Gül Gürhan

TÜRŞAD: Lecat, Uğur Fatih Eren, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Selim Demir, Burhan Zorluer, Muhammed Aray, Yiğit Yıldız)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, İsmail Koçak, İsa Karatekin (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Görkem Sertel, Kuklinski)

Setler: 25-20, 25-21, 20-25, 25-16

Süre: 116 dakika (26, 31, 32, 27)

BİTLİS

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