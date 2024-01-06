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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:02
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AdilcevazVoleybol

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Gül Gürhan

        TÜRŞAD: Lecat, Uğur Fatih Eren, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Selim Demir, Burhan Zorluer, Muhammed Aray, Yiğit Yıldız)

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, İsmail Koçak, İsa Karatekin (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Görkem Sertel, Kuklinski)

        Setler: 25-20, 25-21, 20-25, 25-16

        Süre: 116 dakika (26, 31, 32, 27)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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