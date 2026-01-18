Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk oluştu.

        Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayak tesislerinin dolduğunu söyledi.

        Ulaşımın kolay sağlanmasından dolayı El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nin kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlardan da ilgi gördüğünü belirten Elkatmış, şöyle konuştu:

        "Merkezdeki kayak tesisimizi iki hafta önce açtık. Kar yağışının başlamasıyla snowtracklarımızla kar ezme çalışmalarımızı başlattık. Buradaki üç pisti açtık. Sömestir tatilinin başlamasıyla yine müdürlük olarak açtığımız kurslar aktif devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı, kayakseverlerimizi bu tesislerimize davet ediyoruz."

        Tesiste kayak yapan Siirtli Hediye Naz da kar kalitesinin ve malzemelerin çok güzel olduğunu belirterek, "Hocalarımız çok iyi ve yardımcı oluyorlar. Kayak yapmak için Siirt'ten geldim. Burayı tercih ettik ve çok beğendik." ifadelerini kullandı.

        Siirt'ten gelen Ecmel Şenli de acemiler ve profesyoneller için çok güzel pistlerin bulunduğu tesise geçen yıl da geldiğini anımsattı.

        Bitlis'in yapısının kayak için uygun olduğunu anlatan Şenli, "Gençlik ve Spor Bakanlığının tesislere iyi baktığını düşünüyorum. Burası kışın tatil yapmak isteyenlerin uğrak yeri. Dışarıdan çok sayıda insan geliyor." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ayşe Şimşat, yarıyıl tatilinin başladığını ifade ederek, "Bugün babam ve İzmir'den gelen kuzenlerimle tesiste kayak yaptık. Kuzenlerim kayak için İzmir'den geldi. İlk defa kar gördükleri için heyecanlılar." dedi.

        Ailesiyle tesise gelen öğrencilerden Ada Nazlı Bulut ise dün karne alarak yarıyıl tatiline girdiklerini, bugün de ailesiyle tesise geldiklerini belirtti.

        Annesi ve kardeşleriyle kayak yaptıklarını dile getiren Bulut, "Karne hediyesi olarak buraya geldik. Takdir belgesi aldım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı
        Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı
        Bitlis'te 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Bitlis'te 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
        Süphan Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
        Tatvan'da çatılardaki kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor
        Tatvan'da çatılardaki kar ve buz kütleleri tehlike saçıyor
        Tatvan'da yayladan besiye dönüş
        Tatvan'da yayladan besiye dönüş
        Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı
        Bitlis'te kış turizmi yarı yıl tatiliyle canlandı