Yabancı uyruklu yolcunun midesindeki uyuşturucu röntgenle tespit edildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun midesindeki 73 kapsül halinde 550 gram metamfetamin, çekilen röntgende tespit edildi. Şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsü arandı. Ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu bir kişinin üstünü aradı. Hastaneye götürülen şüphelinin röntgeni çekildi. Yolcunun mide ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edildi. İlaç verilen yolcu, 73 kapsül halinde 550 gram metamfetamini doğal yollarla çıkardı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.