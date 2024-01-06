Okullara gönderilen kömürleri çalıp satanlara operasyon: 4 tutuklama

BİTLİS ve Şırnak´ta, okullarda yakılmak üzere gönderilen kömürleri çalıp, sattığı belirlenen kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4´ü tutuklandı, 3´ü adli kontrol şartıyla 46 kişi serbest bırakıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yakılmak üzere gönderilen ve üzerinde `Para ile Satılamaz´ yazılı kömürleri çaldıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda önce 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından da Bitlis´in Tatvan ilçesi ile Şırnak'ta belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda ise 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 43´ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7´si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda üzerinde 'Para ile Satılamaz' ibaresi bulunan 46 ton 200 kilo kömür ele geçirildi.