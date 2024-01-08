Bitlis'te ahırda çıkan yangında 115 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis'in Hizan ilçesinde ahırda çıkan yangında 115 küçükbaş hayvan telef oldu.

Çökekyazı köyünde yaşayan Rasim İnal'a ait 157 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy sakinlerinin de yardımıyla alevlere müdahale ederek, ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalıştı.

Kontrol altına alınan yangında ahır kullanılamaz hale geldi, 157 küçükbaş hayvandan 115'i telef oldu, 42'si kurtarıldı.

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