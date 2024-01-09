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        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:40
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        Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, ilçede tır ile ona öncülük yaptığı belirlenen otomobili durduran ekipler, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 araçtaki 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Göçmenler, Bitlis İl Göç Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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