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        İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Parti'lilere polis müdahalesi

        BİTLİS'te, seçim sonucuna itiraz edip basın açıklaması yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubuna polis müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:20
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        İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Parti'lilere polis müdahalesi
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        BİTLİS'te, seçim sonucuna itiraz edip basın açıklaması yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubuna polis müdahale etti. Polis, 4 kişinin gözaltına alındığı olayda parti binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Bitlis'te seçim sonuçlarına itiraz etmek için DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak izinsiz adliyeye yürümek isteyen gruptan 4 kişi gözaltına alındı. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, DEM Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş ve DEM Parti İl Başkanı Fikret Birlik, parti binası önünde toplanan kalabalıkla, taşıma oy olduğu ve geçersiz oylara itiraz etmek için İl Seçim Kurulu’na kadar yürümek istedi. Yürüyüşe izin verilmeyince Karabaş, beraberindeki birkaç partiliyle İl Seçim Kurulu’na gidip itirazda bulundu.

        Başvurunun ardından basın açıklaması yapan DEM Parti Bitlis Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Nezir Karabaş, yapılan haksızlıklara sonuna kadar direneceklerini belirtti. Açıklamanın ardından slogan atmaya başlayan gruba uyarılarda bulunan polis, dağılmayan ve direnen gruba gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

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