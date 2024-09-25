Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' dövizi açan Ada, sağlığına kavuştu

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bitlis ziyaretinde 'Göz ameliyatıma destek ol.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' dövizi açan Ada, sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Bitlis ziyaretinde 'Göz ameliyatıma destek ol. Tayyip dede' dövizi açan 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Koçyiğit (10), ameliyatla sağlığına kavuştu. Ada ve babası Musa Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

        Beş Minare Mahallesi'nde yaşayan ve sağ gözünde kayma bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada, babası Musa Koçyiğit'in desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'taki Bitlis ziyaretinde döviz açıp yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göz ameliyatıma destek ol. Tayyip dede' dövizini görmesi üzerine aileyle irtibat kuruldu. 2 çocuk babası olan ve ailesinin geçimini inşaatlarda çalışıp sağlayan Musa Koçyiğit, maddi nedenlerle kızının göz ameliyatını yaptıramadığını söylemesi üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla Ada, önce Diyarbakır'a ardından da ameliyat için İstanbul'a gönderildi.

        Ada Koçyiğit, babasıyla gittiği İstanbul'da göz ameliyat oldu ve 21 günlük tedavinin ardından da memleketine dönüp okuluna başladı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Ada, sağlığına kavuştuğunu ve yaşadığı mutluluğu ifade ederken, Musa Koçyiğit ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bitlis ziyareti sırasında kızımla birlikte bir pankart açtık. Cumhurbaşkanımız da buna duyarsız kalmadı. Hemen bilgilerimiz alındı. İstanbul'a gitmeye karar verildi. Diyarbakır'dan İstanbul'a giderek doktorla görüştük. Ayın 13'ünde de göz ameliyatı oldu. Kısa bir yatışın ve doktorumuzun kontrolünün ardından taburcu olarak Bitlis'e döndük. Pazartesi günü de okuluna başladı. Çok şükür eğitime devam ediyor. Sağlığı iyi. Doktorumuz 1 ay sonra tekrar kontrol edecek. Evdeki tedavi süreci sadece göz damlası, günde beş defa. Bu süreçte emeği geçen öncelikle Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanları, göz doktorumuz ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle göz ameliyatı yapılan Ada, okula başlad...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle göz ameliyatı yapılan Ada, okula başlad...
        Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu
        Bitlis'te sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu
        Ahlat'ta sağanak sele neden oldu
        Ahlat'ta sağanak sele neden oldu
        Bitlis'te kadın girişimci, çikolata atölyesi kurdu
        Bitlis'te kadın girişimci, çikolata atölyesi kurdu
        Bitlis'te 2 kilogram esrar ve 164 kök kenevir ele geçirildi
        Bitlis'te 2 kilogram esrar ve 164 kök kenevir ele geçirildi
        Ahlat'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Ahlat'ta heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı