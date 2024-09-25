'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' dövizi açan Ada, sağlığına kavuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Bitlis ziyaretinde 'Göz ameliyatıma destek ol. Tayyip dede' dövizi açan 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Koçyiğit (10), ameliyatla sağlığına kavuştu. Ada ve babası Musa Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Beş Minare Mahallesi'nde yaşayan ve sağ gözünde kayma bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada, babası Musa Koçyiğit'in desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'taki Bitlis ziyaretinde döviz açıp yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göz ameliyatıma destek ol. Tayyip dede' dövizini görmesi üzerine aileyle irtibat kuruldu. 2 çocuk babası olan ve ailesinin geçimini inşaatlarda çalışıp sağlayan Musa Koçyiğit, maddi nedenlerle kızının göz ameliyatını yaptıramadığını söylemesi üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla Ada, önce Diyarbakır'a ardından da ameliyat için İstanbul'a gönderildi.

Ada Koçyiğit, babasıyla gittiği İstanbul'da göz ameliyat oldu ve 21 günlük tedavinin ardından da memleketine dönüp okuluna başladı. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Ada, sağlığına kavuştuğunu ve yaşadığı mutluluğu ifade ederken, Musa Koçyiğit ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bitlis ziyareti sırasında kızımla birlikte bir pankart açtık. Cumhurbaşkanımız da buna duyarsız kalmadı. Hemen bilgilerimiz alındı. İstanbul'a gitmeye karar verildi. Diyarbakır'dan İstanbul'a giderek doktorla görüştük. Ayın 13'ünde de göz ameliyatı oldu. Kısa bir yatışın ve doktorumuzun kontrolünün ardından taburcu olarak Bitlis'e döndük. Pazartesi günü de okuluna başladı. Çok şükür eğitime devam ediyor. Sağlığı iyi. Doktorumuz 1 ay sonra tekrar kontrol edecek. Evdeki tedavi süreci sadece göz damlası, günde beş defa. Bu süreçte emeği geçen öncelikle Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanları, göz doktorumuz ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.