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        Bitlis'te 3 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 tutuklama

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde arama yapılan evde 3 kilo 960 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:15
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        Bitlis'te 3 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi; 1 tutuklama
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde arama yapılan evde 3 kilo 960 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen M.A., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Tatvan ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Aramalarda 3 kilo 960 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan ev sahibi M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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